„Geheimnisvolle Rufe“: Rätselraten nach DFB-Match

Wo kamen im Nations-League-Match der Deutschen gegen Griechenland (0:1) diese im TV gut hörbaren Anweisungen an DFB-Teamspieler Karim Adeyemi her? Darüber wird bei unseren Nachbarn nach wie vor gerätselt. Denn von Bundestrainer Jürgen Klopp und seinem Team kamen sie nicht und auch ein Kult-Fan, den viele Online-User unter Verdacht hatten, hat dementiert dafür Verantwortlich zu sein ...