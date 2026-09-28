„Geheimnisvolle Rufe“: Rätselraten nach DFB-Match

Wo kamen im Nations-League-Match der Deutschen gegen Griechenland (0:1) diese im TV gut hörbaren Anweisungen an DFB-Teamspieler Karim Adeyemi her? Darüber wird bei unseren Nachbarn nach wie vor gerätselt. Denn von Bundestrainer Jürgen Klopp und seinem Team kamen sie nicht und auch ein Kult-Fan, den viele Online-User unter Verdacht hatten, hat dementiert dafür Verantwortlich zu sein ...
Während der neue DFB-Bundestrainer Jürgen Klopp und sein Team auf dem Rasen nicht wirklich zu überzeugen wussten, zeigte ein Fan vollen Einsatz. Immer wieder war über die Außenmikrofone am Platz eine Stimme im TV zu hören, die DFB-Kicker Adeyemi über mehrere Minuten lautstark anfeuerte.
„Jetzt Karim, hol ihn dir! Hol ihn dir! Hol ihn dir, Karim. Der nächste Junge, hol ihn dir!“, war dabei etwa gut zu hören. Erste Spekulationen darüber, dass es sich um eine Stimme aus dem DFB-Umfeld handeln könnte, zerschlugen sich noch während des Spiels.
Kult-Fan dementiert
Spekulationen und Rätselraten in den sozialen Medien ließen nicht lange auf sich warten. Zumal sich direkt vor der Pause die Intensität der Zurufe nochmal steigerte. „Karim, noch fünf Minuten, der lahmt schon“, schrie der offensichtliche Adeyemi-Fan lautstark.
Der Verdacht vieler Online-User richtete sich auf BVB-Kult-Fan Gerd Szesny, wie die „Bild“ berichtet, der erklärte Adeyemi-Fan dementierte die Gerüchte aber offenbar selbst. Er habe gar keine Karte für das Match bekommen.
So geht das Rätselraten munter weiter, während andere Fans hoffen, dass sie nichts mehr von dem Mann hören. „Der Typ war anstrengend ... Obwohl Karim nicht mal in der Nähe war oder der Ball ... Bitte nächstes Mal das Mikro ausmachen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.