Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

An Kicker gerichtet

„Geheimnisvolle Rufe“: Rätselraten nach DFB-Match

Fußball International
28.09.2026 15:48
Wem gehörte die Stimme, die Karim Adeyemi (links) lautstark anfeuerte?
Wem gehörte die Stimme, die Karim Adeyemi (links) lautstark anfeuerte?(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wo kamen im Nations-League-Match der Deutschen gegen Griechenland (0:1) diese im TV gut hörbaren Anweisungen an DFB-Teamspieler Karim Adeyemi her? Darüber wird bei unseren Nachbarn nach wie vor gerätselt. Denn von Bundestrainer Jürgen Klopp und seinem Team kamen sie nicht und auch ein Kult-Fan, den viele Online-User unter Verdacht hatten, hat dementiert dafür Verantwortlich zu sein ... 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Während der neue DFB-Bundestrainer Jürgen Klopp und sein Team auf dem Rasen nicht wirklich zu überzeugen wussten, zeigte ein Fan vollen Einsatz. Immer wieder war über die Außenmikrofone am Platz eine Stimme im TV zu hören, die DFB-Kicker Adeyemi über mehrere Minuten lautstark anfeuerte. 

Lesen Sie auch:
Deutschland verlor zum ersten Mal gegen Griechenland.
Nur noch Mittelmaß
Historische DFB-Pleite: Weltmeister schlägt Alarm
28.09.2026
Hausherren ratlos
Griechen jubeln! Klopp kassiert erste DFB-Pleite
27.09.2026

„Jetzt Karim, hol ihn dir! Hol ihn dir! Hol ihn dir, Karim. Der nächste Junge, hol ihn dir!“, war dabei etwa gut zu hören. Erste Spekulationen darüber, dass es sich um eine Stimme aus dem DFB-Umfeld handeln könnte, zerschlugen sich noch während des Spiels. 

Kult-Fan dementiert
Spekulationen und Rätselraten in den sozialen Medien ließen nicht lange auf sich warten. Zumal sich direkt vor der Pause die Intensität der Zurufe nochmal steigerte. „Karim, noch fünf Minuten, der lahmt schon“, schrie der offensichtliche Adeyemi-Fan lautstark.

Der Verdacht vieler Online-User richtete sich auf BVB-Kult-Fan Gerd Szesny, wie die „Bild“ berichtet, der erklärte Adeyemi-Fan dementierte die Gerüchte aber offenbar selbst. Er habe gar keine Karte für das Match bekommen. 

So geht das Rätselraten munter weiter, während andere Fans hoffen, dass sie nichts mehr von dem Mann hören. „Der Typ war anstrengend ... Obwohl Karim nicht mal in der Nähe war oder der Ball ... Bitte nächstes Mal das Mikro ausmachen.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
28.09.2026 15:48
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Ausland
In Europa: Hitzeglocke bringt noch einmal 40 Grad
96.100 mal gelesen
Auch in Österreich erwarten uns kommende Woche noch einmal ungewöhnlich hohe Temperaturen.
Motor
Riesen-Rückruf bei VW: Fast vier Millionen Autos!
87.842 mal gelesen
Der VW-Konzern muss Millionen Fahrzeuge zurückrufen.
Österreich
Winkens zu „Gunkl“: „Du hast ein Leben zerstört!“
80.955 mal gelesen
Elke Winkens vergangene Woche in einem Wiener Gasthaus: „All die furchtbaren Fälle lassen bei ...
Mehr Fußball International
Das wäre „Wahnsinn“
England-Coach Tuchel: „Das würde ich niemals tun“
Ein spezieller Tag
„Perfektes Geschenk!“ ÖFB-Kicker erfreut Herzdame
An Kicker gerichtet
„Geheimnisvolle Rufe“: Rätselraten nach DFB-Match
„Immer jemand da“
WM-Held wünscht sich sein altes Leben zurück
Gab’s seit 2008 nicht
Aufregung um Ronaldo: Jesus kündigt Gespräch an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf