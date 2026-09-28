Walkadaver lockt Haie an: Badeverbot an Strand

Der Strand werde erst wieder geöffnet, wenn der Kadaver entfernt wurde, erklärte der Bürgermeister des Verwaltungsgebiets Cambridge, das zu Perth gehört. „Wir müssen eine Reihe von Optionen entwickeln, wie wir ihn entsorgen können. Da heute ein Feiertag ist, ist dafür kein günstiger Zeitpunkt“, so Gary Mack. Er warnte zudem davor, in dem betroffenen Küstenabschnitt mit einem Hund spazieren zu gehen.