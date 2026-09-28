Rohbau in Flammen: Das ergaben die Ermittlungen

Nach dem Brand eines Rohbaus am Samstagabend in Oberndorf im Tiroler Bezirk Kitzbühel steht die Ursache nun fest. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen bestätigten sich schlussendlich die ersten Vermutungen.
Samstagabend, gegen 20.30 Uhr, wurde die Feuerwehr zu dem Brand in Oberndorf alarmiert. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen auf der Baustelle. Verletzt wurde demnach zum Glück niemand. Auch die umliegenden Gebäude waren vom Feuer nicht betroffen.
Feuerwehren löschten den Brand
Die Freiwilligen Feuerwehren Oberndorf und St. Johann in Tirol rückten an. Der Rohbau stand in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten die Situation schließlich unter Kontrolle bringen und die Flammen löschen. Das Gebäude wurde massiv in Mitleidenschaft gezogen.
Die Ermittlungen ergaben, dass der Brand mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch die durchgeführten Flämmarbeiten am Carport-Dach ausgelöst wurde.
Die Polizei
Am Montag gab die Polizei Details zur Brandursache bekannt. „Die Ermittlungen ergaben, dass der Brand mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch die durchgeführten Flämmarbeiten am Carport-Dach ausgelöst wurde“, hieß es vonseiten der Exekutive.
Damit haben sich die ersten Vermutungen bestätigt. Der Besitzer des Rohbaus, ein 46-jähriger Einheimischer, hatte bereits am Wochenende gegenüber der Polizei angegeben, dass am Samstag untertags Flämmarbeiten am Dach durchgeführt worden seien.
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