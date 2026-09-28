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Rock-Legende Rod Stewart beendet Bühnenkarriere

Society International
28.09.2026 15:29
Rod Stewart kündigt auf Instagram seine allerletzte Tour an. „Bitte kommt und seht mich“, so der ...
Rod Stewart kündigt auf Instagram seine allerletzte Tour an. „Bitte kommt und seht mich“, so der Star, der eine Herzoperation hatte.(Bild: Krone-Collage/www.instagram.com/sirrodstewart)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Rock- und Poplegende Rod Stewart geht nach seiner kürzlichen Herz-OP wieder auf Tournee – allerdings nun wirklich zum letzten Mal, wie der 81-Jährige „nach viel Nachdenken und Traurigkeit“ in einem emotionalen Video ankündigte. 

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„Ich gehe nicht in Pension, aber das wird die letzte Rock-‘n‘-Roll-Tour“, sagt der Brite in dem auf Instagram veröffentlichten Video vor einer palastartigen Kulisse. Er selbst mit auffällig gemusterter Jacke über einem weißen Hemd und mit Goldkettchen gekleidet. 

An seine Fans gerichtet fügt er hinzu: „Ich möchte mich bei euch bedanken, für alles, was ihr mir gegeben habt. Hoffentlich habe ich euch auch etwas zurückgegeben.“ Kurz darauf setzt er seinen Fuß auf einen mit edlem Stoff bespannten Klavierstuhl, hämmert auf eine Taste und trällert: „Bitte kommt und seht mich bei der Tour, es wird großartig“.

Bei der Tour mit dem Titel „The Final Encore“ (die letzte Zugabe) sind Auftritte in Großbritannien und weiteren europäischen Ländern, darunter Deutschland geplant. Das Abschlusskonzert geht am 24. Juli 2027 in Hannover über die Bühne. Wien-Termin wurde keiner angekündigt.

Hier ist die Video-Botschaft des Kult-Rockers eingebunden:

Bühnenkarriere geht auch nach Abschlusstour vorerst weiter
Das allerletzte Konzert dürfte das allerdings noch lange nicht sein. Der Sänger hatte erst kürzlich wegen eines routinemäßigen medizinischen Eingriffs die verbliebenen Auftritte seiner aktuellen Nordamerika-Tour abgesagt. Diese sollen nun ebenfalls im kommenden Jahr stattfinden, teilweise erst im September 2027. Auch einzelne Auftritte schien der Brite für die Zukunft nicht auszuschließen.

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Stewart blickt auf eine Bühnenkarriere zurück, die sich auf sieben Jahrzehnte erstreckt. Erste Erfolge feierte er in den 1960er-Jahren. Markenzeichen ist seine unverkennbare Reibeisenstimme. Zu seinen größten Hits gehören die Welthits wie „Maggie May“ und „Da Ya Think I‘m Sexy?“.

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