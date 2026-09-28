Rock-Legende Rod Stewart beendet Bühnenkarriere

An seine Fans gerichtet fügt er hinzu: „Ich möchte mich bei euch bedanken, für alles, was ihr mir gegeben habt. Hoffentlich habe ich euch auch etwas zurückgegeben.“ Kurz darauf setzt er seinen Fuß auf einen mit edlem Stoff bespannten Klavierstuhl, hämmert auf eine Taste und trällert: „Bitte kommt und seht mich bei der Tour, es wird großartig“.