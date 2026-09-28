Loacker hat seinen 27.000-Euro-Job nun sicher

Personalie auch hierzulande umstritten

Auch in Österreich selbst war die Personalie alles andere als unumstritten. Im hiesigen Hearing setzte sich Loacker gegen das aktuelle Mitglied Helga Berger durch. Der eigentlich erstgereihte Helmut Berger, langjähriger Leiter des Budgetdiensts im Parlament, hatte aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen. Helga Berger stammt ursprünglich aus dem Lager der Freiheitlichen. Später fand sie Unterstützung der ÖVP, die sie – letztlich vergeblich – als Kandidatin für das Amt der Rechnungshof-Präsidentin nominierte. Dass Berger beim EU-Rechnungshof nicht mehr berücksichtigt wurde, empörte viele in der Volkspartei.