„Hat nicht Nein gesagt“: Schülerin vergewaltigt

Es ist eine laue Sommernacht. Junge Menschen sind in der Klagenfurter Innenstadt unterwegs, in einem Lokal flirtet eine Schülerin mit dem feschen Türsteher. Das Mädchen ist erst 17, hat zu viel getrunken und geht dann mit dem 21-Jährigen „zum Rauchen und Küssen“ in den nahen Park – wo stattdessen ein Martyrium beginnt.