Wietersdorfer stellt sich an der Spitze neu auf

Axel Kühner (55) und Yorck Schmidt (60) wurden neu in das Kontrollgremium bestellt. Sie folgen auf Dr. Winfried Braumann, der dem Aufsichtsrat seit 2009, und Jakob Mosser, der ihm seit 2012 angehörte. Auch an der Spitze des Aufsichtsrats gibt es einen Wechsel: Christina Fromme-Knoch übergibt nach 15 Jahren den Vorsitz an Bertram Ziegenfuß. Ziegenfuß ist bereits seit 2020 als Eigentümervertreter im Aufsichtsrat tätig.