„Bewegung ist beste Investition in die Zukunft!“

Die „Tägliche Bewegungseinheit“ wird auf ganz Tirol ausgeweitet. Zusätzliche 300.000 Euro vom Bund verdoppeln das Budget. Das Angebot bringt qualifizierte Bewegungscoaches direkt in Kindergärten und Schulen. Der Erfolg der Bemühungen wurde bereits sichtbar.
„Kinder für Bewegung zu begeistern, ist eine der besten Investitionen in ihre Zukunft“, ist LHStv. Philip Wohlgemuth überzeugt: „Bewegung stärkt die Gesundheit, fördert Konzentration und soziale Kompetenzen – und macht vor allem Freude. Deshalb wollen wir sie zu einem selbstverständlichen Teil des Alltags unserer Kinder machen!“
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