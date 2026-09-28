„Bewegung ist beste Investition in die Zukunft!“

„Kinder für Bewegung zu begeistern, ist eine der besten Investitionen in ihre Zukunft“, ist LHStv. Philip Wohlgemuth überzeugt: „Bewegung stärkt die Gesundheit, fördert Konzentration und soziale Kompetenzen – und macht vor allem Freude. Deshalb wollen wir sie zu einem selbstverständlichen Teil des Alltags unserer Kinder machen!“