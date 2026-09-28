Griechenland plant Abschiebezentrum in Afrika

Ende Juli waren mehr als 70.000 Menschen aus Marokko zu Fuß oder schwimmend nach Ceuta gelangt. Die meisten kehrten kurz darauf zurück oder wurden zurückgebracht. Tausende Migrantinnen und Migranten halten sich aber weiterhin in der kleinen Exklave in Nordafrika auf. In Griechenland sind in diesem Jahr bereits Tausende Migrantinnen und Migranten angekommen, die Überfahrt beginnt oft in Libyen. Die Regierung hat bereits vor einem Jahr beschlossen, das Neuankömmlinge drei Monate lang kein Asyl beantragen können. Menschen, die aus Kriegsgebieten geflohen sind, sind ausgenommen. Feste Lager, wie auf Kreta, stoßen vielerorts auf Ablehnung. Zudem sind diese zuletzt immer wieder an ihre Grenzen gekommen.