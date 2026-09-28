Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Betrieb ab 2027

Griechenland plant Abschiebezentrum in Afrika

Außenpolitik
28.09.2026 17:45
Griechenlands Regierung plant, ein Abschiebezentrum für abgelehnte Asylwerberinnen und ...
Griechenlands Regierung plant, ein Abschiebezentrum für abgelehnte Asylwerberinnen und Asylwerber in Ruanda oder Uganda zu errichten (Symbolbild).(Bild: AP/John Liakos)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die griechische Regierung plant im kommenden Jahr, ein Abschiebezentrum für abgelehnte Asylwerberinnen und Asylwerber in Afrika zu errichten. Als mögliche Standorte wurden Ruanda und Uganda genannt. „Wir sind der Ansicht, dass sich unter dem griechischen Vorsitz der Rahmen eröffnet“, sagte Migrationsminister Thanos Plevris am Montag.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Man habe sich bereits auf ein Land geeinigt, könne es aber noch nicht nennen. Griechenland hat im zweiten Halbjahr 2027 den EU-Ratsvorsitz inne. Plevris sagte, es werde bald ein Treffen mit den EU-Staaten Deutschland, Dänemark, den Niederlanden und Österreich sowie dem Generaldirektor der Internationalen Organisation für Migration (IOM) organisiert, um den Plan zu besprechen. Spitzenvertreterinnen und Spitzenvertreter der sechs Staaten der sogenannten Gruppe der Umsetzer sind in den vergangenen Monaten mehrfach zusammengekommen, etwa am vergangenen Wochenende in München. Es wird erwartet, dass das Abschiebezentrum auch Thema des Treffens der EU-Innenministerinnen und -innenminister diese Woche in Luxemburg sein wird.

Die Unterhändlerinnen und Unterhändler von EU-Parlament und Mitgliedstaaten hatten sich Anfang Juni auf eine Rückführungsverordnung geeinigt, mit der mehr Abschiebungen aus der EU ermöglicht werden sollen. Plevris kündigte nun auch einen „Mechanismus außergewöhnlicher Maßnahmen“ für den Fall einer massenhaften Ankunft von Migrantinnen und Migranten wie Anfang August in der spanischen Exklave Ceuta an. „In Krisenzeiten müssen Maßnahmen ergriffen werden, die über das Übliche hinausgehen“, sagte der griechische Politiker. In solchen Fällen „darf nicht nur nicht einmal Asyl in Betracht gezogen werden, es muss eine sofortige Rückführungsentscheidung ergehen und die Rückführung umgehend erfolgen“.

Lesen Sie auch:
Eine Abschiebung am Flughafen Schwechat
Einigung in der EU
Weg für Abschiebezentren in Drittstaaten frei
01.06.2026
„Konkreter Fahrplan“
Österreich startet mit EU-Staaten „Return Hubs“
05.03.2026

Ende Juli waren mehr als 70.000 Menschen aus Marokko zu Fuß oder schwimmend nach Ceuta gelangt. Die meisten kehrten kurz darauf zurück oder wurden zurückgebracht. Tausende Migrantinnen und Migranten halten sich aber weiterhin in der kleinen Exklave in Nordafrika auf. In Griechenland sind in diesem Jahr bereits Tausende Migrantinnen und Migranten angekommen, die Überfahrt beginnt oft in Libyen. Die Regierung hat bereits vor einem Jahr beschlossen, das Neuankömmlinge drei Monate lang kein Asyl beantragen können. Menschen, die aus Kriegsgebieten geflohen sind, sind ausgenommen. Feste Lager, wie auf Kreta, stoßen vielerorts auf Ablehnung. Zudem sind diese zuletzt immer wieder an ihre Grenzen gekommen.

Die Abschiebezentren sollen Fluchtanreize abschaffen und Verfahren beschleunigen. Die Unterbringung soll nur in Fällen möglich sein, für die bereits ein Rückführbescheid erlassen wurde. Entsprechende Abkommen sollen laut EU mit einem Drittland geschlossen werden, das die internationalen Menschenrechtsstandards und -grundsätze achtet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
28.09.2026 17:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
In Europa: Hitzeglocke bringt noch einmal 40 Grad
96.250 mal gelesen
Auch in Österreich erwarten uns kommende Woche noch einmal ungewöhnlich hohe Temperaturen.
Motor
Riesen-Rückruf bei VW: Fast vier Millionen Autos!
87.962 mal gelesen
Der VW-Konzern muss Millionen Fahrzeuge zurückrufen.
Österreich
Winkens zu „Gunkl“: „Du hast ein Leben zerstört!“
81.105 mal gelesen
Elke Winkens vergangene Woche in einem Wiener Gasthaus: „All die furchtbaren Fälle lassen bei ...
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
1520 mal kommentiert
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Österreich
„Danke, Österreich!“ So funktioniert Integration
987 mal kommentiert
Mit der Flüchtlingswelle 2015 kamen sehr viele Menschen nach Österreich.
Innenpolitik
SPÖ versucht bei Sozialhilfereform zu tricksen
893 mal kommentiert
Marterbauer will mehr Geld von Besserverdienern einkassieren.
Mehr Außenpolitik
Tödliche KI-Waffen
Russland und USA gegen menschliche Kontrolle
EU-Reform dauert
ÖVP gegen Schwesterpartei: „Mir platzt der Kragen“
Betrieb ab 2027
Griechenland plant Abschiebezentrum in Afrika
Causa Gerhard Zeiler
Fellner will SPÖ-Landeschefs an einen Tisch holen
Treffen in Graz
„Respektabel“: Steirische SPÖ offen für Zeiler
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf