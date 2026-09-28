Kaum Wolken: Uns erwartet eine sternenklare Nacht

Nach einem sonnigen Start in die Woche klingt der Montag ruhig aus. Auch die Nacht auf Dienstag wird klar, doch es kühlt ab. Am kältesten wird es in Salzburg und Oberösterreich.
Uns erwartet in Österreich eine großteils sternenklare Nacht. Nur in der zweiten Nachthälfte ziehen teilweise Wolken durch, diese bleiben jedoch harmlos.
Es kühlt auf bis zu 4 Grad ab
Es kühlt auch ordentlich ab: In Salzburg und Oberösterreich liegen die Tiefsttemperaturen bei 4 Grad, am wärmsten wird die Nacht in Vorarlberg und in Wien mit 11 bis 12 Grad.
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Der Wind weht schwach bis mäßig. Am Dienstag können wir uns wieder auf einen sonnigen Tag freuen. Es ziehen nur wenige Wolken über den Himmel und die Temperaturen steigen im Westen wieder auf bis zu 28 Grad.
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