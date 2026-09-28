Fellner will SPÖ-Landeschefs an einen Tisch holen

Wegweisendes Treffen der Landeschefs

Der Redebedarf ist dennoch groß. Zur Causa prima tagten das Präsidium der roten Gewerkschafter, die SPÖ-Frauen sowie die für die Partei so wichtigen Landesorganisationen in der Steiermark und im roten Kärnten, wo es nun erste Schritte nach der Schockstarre gibt. Der Kärntner Landesparteivorstand beschloss am Montag nämlich einstimmig, dass die Debatte um die Führung der Bundespartei „rasch und verbindlich geklärt“ werden müsse. „Was auf jeden Fall zu vermeiden ist, ist eine lange Phase der Unklarheit“, ist zu lesen. Noch vor der nächsten Sitzung des Bundesparteivorstands sollen sich alle neun Landesparteivorsitzenden zu einem „Arbeitsgespräch“ treffen. Sie wollen unter anderem klären, ob Bewerbungen für den Vorsitz vorliegen, wie eine mögliche Wahl ablaufen müsste und bis wann die Partei eine Entscheidung trifft.