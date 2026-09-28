Mit der „Krone“ zur „Pure Pleasure“ in Wien

Dabei soll das Event „ein vorurteilsfreies, sicheres Umfeld“ sein, in dem „Frau offen jede Frage stellen kann und jedes Thema ansprechen kann“, heißt es seitens der Veranstalterin Manuela Eigelsreiter. Männer sind im Programm der „Pure Pleasure“ die handverlesene Ausnahme. Allerdings ist heuer erstmals – auf vielfachem Wunsch der Teilnehmerinnen aus den vergangenen zwei Jahren – auch Paaren der Zutritt erlaubt; allerdings nur am ersten Veranstaltungstag, dem Freitag (9. Oktober).