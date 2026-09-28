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Ein Event für Frauen

Mit der „Krone“ zur „Pure Pleasure“ in Wien

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28.09.2026 18:00
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Vorträge, Workshops, Shows & Co.: Zum dritten Mal findet heuer die Veranstaltung speziell für ...
Vorträge, Workshops, Shows & Co.: Zum dritten Mal findet heuer die Veranstaltung speziell für weibliches Publikum in Wien statt.(Bild: Eva Manhart)
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Von Sponsoring

Es ist wieder soweit: Zum dritten Mal findet heuer die jährliche „Pure Pleasure“ in Wien statt. Die Veranstaltung rund um Liebe und Leidenschaft ist speziell auf Frauen ausgerichtet und bietet so einen sicheren Rahmen für das weibliche Publikum – mit jeder Menge Vorträge und Workshops.

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Die „Pure Pleasure“ ist eine ganz besondere Veranstaltung: Sie ist „für Göttinnen, Königinnen, Prinzessinnen, Frauen und alle weiblich gelesenen Personen“ gedacht. Im Zuge von Vorträgen und Workshops will man die Teilnehmerinnen über verschiedenste Themen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft informieren.

Dabei soll das Event „ein vorurteilsfreies, sicheres Umfeld“ sein, in dem „Frau offen jede Frage stellen kann und jedes Thema ansprechen kann“, heißt es seitens der Veranstalterin Manuela Eigelsreiter. Männer sind im Programm der „Pure Pleasure“ die handverlesene Ausnahme. Allerdings ist heuer erstmals – auf vielfachem Wunsch der Teilnehmerinnen aus den vergangenen zwei Jahren – auch Paaren der Zutritt erlaubt; allerdings nur am ersten Veranstaltungstag, dem Freitag (9. Oktober).

Mitmachen und gewinnen
Erleben Sie dieses besondere „Fest der Freue und Freiheit“und machen Sie mit beim „Krone“-Gewinnspiel: 5 x 2 Tickets warten auf Sie! Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 6. Oktober, 09:00 Uhr, ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.

Sie wollen Ihre Gewinnchance auf Tickets für die „Pure Pleasure“ erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone+ Liebe“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

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