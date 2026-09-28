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Rangnick: „Ich finde, es hat gestern gescheppert“

Fußball International
28.09.2026 17:07
ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick
ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
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Von krone Sport

Zwei Spiele, sechs Punkte in der Nations League! Teamchef Ralf Rangnick zeigt sich nach dem 3:1-Erfolg des ÖFB-Teams gegen den Kosovo zufrieden. In einem Instagram-Beitrag lobte er vor allem die Intensität seiner Mannschaft und richtete den Blick bereits auf das nächste Duell mit Irland.

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„Ich habe zu Beginn des Lehrgangs gesagt, es muss wieder scheppern im Training und ich finde, gestern hat es fast 90 Minuten gescheppert. Im Training war es genauso und deswegen war das jetzt schon mal der nächste Schritt und da geht es jetzt weiterzumachen“, schrieb er auf Instagram.

„Trainingsfreier Tag“
Bevor die Vorbereitung auf Irland startet, gibt es für die ÖFB-Kicker allerdings zunächst eine kurze Pause. „Morgen gönnen wir der Mannschaft einen trainingsfreien Tag, dann geht’s direkt in die Vorbereitung auf Irland. Dort wird sicher eine heiße Atmosphäre im Stadion herrschen – davon kann man ausgehen.“

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