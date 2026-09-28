Augenzeugin gab wertvollen Tipp zu „Maskierten“

Trump erklärte am Sonntag, die fünf Männer hätten „großen Schaden“ auf der von den US-Luftstreitkräften für Luftschläge auf den Iran genutzten Basis RAF Fairford anrichten wollen. Die Festnahme sei großartig gewesen, sagte Trump vor Reportern in Chicago. Der US-Präsident lobte dabei auch die Zusammenarbeit mit Großbritannien. „Wir hatten sie schon lange im Blick und haben sie geschnappt“, sagte er über die Verdächtigen.