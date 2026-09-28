Terroralarm in GB
Augenzeugin gab wertvollen Tipp zu „Maskierten“
Auch wenn laut US-Präsident Donald Trump jene fünf Männer, die am Sonntag in der Nähe einer US-Militärbasis im Südwesten Englands wegen Terrorverdachts verhaftet wurden, „schon länger unter Beobachtung gestanden waren“, verdankt die Polizei offenbar einer aufmerksamen Anrainerin den wichtigsten Hinweis.
Trump erklärte am Sonntag, die fünf Männer hätten „großen Schaden“ auf der von den US-Luftstreitkräften für Luftschläge auf den Iran genutzten Basis RAF Fairford anrichten wollen. Die Festnahme sei großartig gewesen, sagte Trump vor Reportern in Chicago. Der US-Präsident lobte dabei auch die Zusammenarbeit mit Großbritannien. „Wir hatten sie schon lange im Blick und haben sie geschnappt“, sagte er über die Verdächtigen.
Verdächtige allesamt britische Staatsbürger
Doch offenbar spielte der Anruf einer Augenzeugin, die der Polizei von drei Lieferwagen und einer Gruppe maskierter Männer in der Nähe des Stützpunkts erzählt hatte, eine wesentliche Rolle bei der Ergreifung der Verdächtigen, die allesamt britische Staatsbürger und unter 30 Jahre alt sind.
Sie werden der Vorbereitung einer terroristischen Tat verdächtigt, ermittelt wird auch wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz. Zu den Hintergründen äußerten sich die Behörden auch am Montag nicht. Britische Medien hatten zuvor über eine Beteiligung des Iran spekuliert. Auch russische Sabotage oder ein islamistisches Motiv scheinen derzeit nicht ausgeschlossen zu werden.
Sicherheitsmaßnahmen rund um Basis waren bereits erhöht
„Mir ist sehr bewusst, in welchem Ausmaß über die Motive hinter diesem Vorfall spekuliert wird und welche geopolitischen Fragen dabei aufgeworfen werden“, sagte Vicki Evans, Senior National Coordinator bei der Anti-Terror-Polizei. Den Ermittlungen solle aber zum jetzigen Zeitpunkt der nötige Raum gegeben werden, damit sorgfältig und zielgerichtet gearbeitet werden könne.
Andere Bewohner der Grafschaft Gloucestershire erklärten gegenüber britischen Medien, dass bereits Tage vor dem Polizeieinsatz die Sicherheitsmaßnahmen rund um den Stützpunkt erhöht worden seien. Ob akute Drohungen bekannt waren, ist nicht klar.
Iran verurteilt „haltlose Spekulationen durch Briten“
Allerdings hatten die iranischen Revolutionsgarden – dem Obersten Führer des Mullah-Regimes unterstellte Elite-Streitkraft – bereits im Juli erklärt, dass Unterstützer der USA im Kampf gegen den Iran „legitimie Ziele“ darstellten. Dabei wurde auch die Basis RAF Fairford genannt. Am Montag stritt die iranische Botschaft in London jegliche Verwicklung des Iran kategorsich ab und verurteilte die „haltlosen und bösartigen Spekulationen durch britische Individuen und Medien“.
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