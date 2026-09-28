Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

SUPERLIGA RUNDE 1

Rot-goldener Basketball zwischen Krimi & Sensation

Burgenland: Sport-Nachrichten
28.09.2026 12:30
Käferle und seine Oberwart Gunners unterlagen Gmunden.
Käferle und seine Oberwart Gunners unterlagen Gmunden.(Bild: GEPA)
Porträt von Tobias Frank
Von Tobias Frank

Eisenstadt bejubelt Traumauftakt gegen Angstgegner Klosterneuburg. Amtierender Vizemeister aus Oberwart vergeigt den Start in die neue Saison, verlieren hauchdünn gegen Gmunden mit 88:90.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Neue Saison, unbekannte Gesichter und schon jetzt jede Menge Überraschungen! Erst die rot-goldene Sensation aus der Landeshauptstadt, dann die bittere Auftaktniederlage für den Vizemeister. Die rot-goldenen Basketballfans im Land erlebten gleich in Runde eins der neuen Superliga-Saison ein Wechselbad der Gefühle.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland: Sport-Nachrichten
28.09.2026 12:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3
Mehr Burgenland: Sport-Nachrichten
Sport Tv Logo
SUPERLIGA RUNDE 1
Rot-goldener Basketball zwischen Krimi & Sensation
Stargast im Galántha
Das Burgenland rüstet sich schon für die Rad-WM
Krone Plus Logo
„Agratt Burgenland“
Von der Kriegsgefangenschaft auf den Fußballplatz
Sport Tv Logo
Aus der Statistikkiste
Die kuriosesten Fakten zum Basketball-Ligastart
Besonderes Erlebnis
Neusiedler-See-Marathon: Laufen mitten im Welterbe

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine