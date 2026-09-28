Rot-goldener Basketball zwischen Krimi & Sensation

Neue Saison, unbekannte Gesichter und schon jetzt jede Menge Überraschungen! Erst die rot-goldene Sensation aus der Landeshauptstadt, dann die bittere Auftaktniederlage für den Vizemeister. Die rot-goldenen Basketballfans im Land erlebten gleich in Runde eins der neuen Superliga-Saison ein Wechselbad der Gefühle.