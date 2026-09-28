Rot-goldener Basketball zwischen Krimi & Sensation

Eisenstadt bejubelt Traumauftakt gegen Angstgegner Klosterneuburg. Amtierender Vizemeister aus Oberwart vergeigt den Start in die neue Saison, verlieren hauchdünn gegen Gmunden mit 88:90.
Neue Saison, unbekannte Gesichter und schon jetzt jede Menge Überraschungen! Erst die rot-goldene Sensation aus der Landeshauptstadt, dann die bittere Auftaktniederlage für den Vizemeister. Die rot-goldenen Basketballfans im Land erlebten gleich in Runde eins der neuen Superliga-Saison ein Wechselbad der Gefühle.
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