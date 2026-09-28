Komödie mit Gedächtnisverlust und Lügenkarussell

Auf Gedächtnisverlust folgt ein Lügenkarussell

Plötzlich der Schock: Herbert hat einen Autounfall – er kann sich an nichts erinnern. Seine Familie nutzt die Gunst der Stunde und will „seine Festplatte neu überschreiben und formatieren“ – Jeder versucht, Herbert nach seinen Vorstellungen „umzuprogrammieren“. Was folgt, ist ein turbulentes Spiel voller Verwechslungen, Geheimnisse und immer neuer Lügen. Bis schließlich eine Frage über allem steht: Wo ist eigentlich das ganze Geld?