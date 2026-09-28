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Burghofspiele Friesach

Komödie mit Gedächtnisverlust und Lügenkarussell

Kärnten
28.09.2026 16:00
Auch Teddybär „Gernot“ mischt im Liebeschaos mit.
Auch Teddybär „Gernot“ mischt im Liebeschaos mit.(Bild: Christian Krall)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Mit „Reset: Alles auf Anfang“ bringen die Friesacher Burghofspiele wieder eine turbulente Komödie auf die Bühne im Stadtsaal Friesach. Premiere am 23. Oktober. 

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Was würden Sie lieber verlieren: Ihr Gedächtnis oder Ihren Ehepartner? Ihren besten Freund oder Ihre Affäre? Ihr ganzes Vermögen oder Ihre Arbeit? Mit solchen Fragen beschäftigt sich der diesjährige Theaterherbst der Friesacher Burghofspiele. Mit „Reset: Alles auf Anfang“ – geschrieben von Michael Niavarani und Roman Frankl – bringt der Theaterverein wieder eine turbulente Komödie auf die Bühne des Stadtsaals Friesach.

Vier Produktionen präsentieren die Burghofspiele jedes Jahr. Nach „Der Brandner Kaspar kehrt zurück“ und „Der gestiefelte Kater“ steht diesmal wieder eine Komödie auf dem Programm, die Zuschauer aus ganz Kärnten nach Friesach locken soll.

Komödie fordert präzise Arbeit
Seit Mitte August wird mehrmals wöchentlich geprobt, damit bei der Premiere am 23. Oktober auch wirklich jeder Handgriff sitzt. Denn gerade eine Komödie verlangt von den Schauspielern präzise Arbeit und ein gutes Gespür für Timing. Pointen müssen sitzen, Einsätze genau passen und das Chaos auf der Bühne trotzdem ganz natürlich wirken. Bei „Reset: Alles auf Anfang“ dürfte davon einiges zusammenkommen.

Ehefrau Sarah Lehnert (re.) buhlt mit Sekretärin Laura Müller um die Liebe ihres Mannes.
Ehefrau Sarah Lehnert (re.) buhlt mit Sekretärin Laura Müller um die Liebe ihres Mannes.(Bild: Christian Krall)
Die „Halbbrüder“ im Stück: Dominik Schrittesser (o.) und Hauptdarsteller Hannes Grabner.
Die „Halbbrüder“ im Stück: Dominik Schrittesser (o.) und Hauptdarsteller Hannes Grabner.(Bild: Christian Krall)

Kurz zum Inhalt: Geschäftsmann Herbert Gruber hat die Schnauze voll: Seine Affäre will geheiratet werden, die Ehefrau ahnt natürlich schon was von seinem Pantscherl, Halbbruder Eduard schmarotzt sich bei ihm durch und dann will sein bester Freund noch einen Koffer mit zwei Millionen an Schwarzgeld bei Herbert verstecken.

Auf Gedächtnisverlust folgt ein Lügenkarussell
Plötzlich der Schock: Herbert hat einen Autounfall – er kann sich an nichts erinnern. Seine Familie nutzt die Gunst der Stunde und will „seine Festplatte neu überschreiben und formatieren“ – Jeder versucht, Herbert nach seinen Vorstellungen „umzuprogrammieren“. Was folgt, ist ein turbulentes Spiel voller Verwechslungen, Geheimnisse und immer neuer Lügen. Bis schließlich eine Frage über allem steht: Wo ist eigentlich das ganze Geld?

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Das siebenköpfige Ensemble feiert mit der Produktion am 23. Oktober Premiere im Stadtsaal Friesach. Vorstellungen bis 15. November. Tickets bei jeder Ö-Ticketstelle.

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