Überschwängliches Lob für Senftenbachs Trainer

Das Bezirksliga-West-Spitzenspiel Senftenbach gegen Eggelsberg endete mit einem gerechten 3:3-Unentschieden. Eggelsbergs Coach spricht großes Lob für die Leistung des Spielertrainers der Heimmannschaft aus.
Tabellenerster Senftenbach gegen den -zweiten Eggelsberg. Ein Bezirksliga-West-Duell, das im Vorhinein viel Spannung versprach und nicht enttäuschte. Beide Trainer sind sich einig: Nach einer Toppartie gab’s ein faires 3:3. „Das Spiel stand unter dem Motto Spitzenspiel! Es war ein attraktives Spiel, auch für die Zuschauer. Zusätzlich zu den Toren hatten beide noch zwei, drei hundertprozentige Chancen. Beide hätten gewinnen können“, meint Eggelsberg Trainer Wolfgang Felber.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.