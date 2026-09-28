Überschwängliches Lob für Senftenbachs Trainer

Tabellenerster Senftenbach gegen den -zweiten Eggelsberg. Ein Bezirksliga-West-Duell, das im Vorhinein viel Spannung versprach und nicht enttäuschte. Beide Trainer sind sich einig: Nach einer Toppartie gab’s ein faires 3:3. „Das Spiel stand unter dem Motto Spitzenspiel! Es war ein attraktives Spiel, auch für die Zuschauer. Zusätzlich zu den Toren hatten beide noch zwei, drei hundertprozentige Chancen. Beide hätten gewinnen können“, meint Eggelsberg Trainer Wolfgang Felber.