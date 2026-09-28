Kärntner Verein feiert Jubiläum mit neuer Laufbahn

Kärntner Talenteschmiede

Für den VST Laas ist die neue Anlage mehr als moderne Infrastruktur. Der Verein gilt seit Jahrzehnten als Talenteschmiede der Kärntner Leichtathletik. Unter Cheftrainer Wolfgang Hribernig zählt das Jugendtraining nach wie vor zu den stärksten im Land. Ein prominentes Aushängeschild ist etwa Steffi Graf, die beim VST ihre Karriere begann und bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney über 800 Meter Silber gewann.