Kärntner Verein feiert Jubiläum mit neuer Laufbahn

Neue Bahn, neue Bestzeiten: Die generalsanierte Leichtathletikanlage wird feierlich eröffnet. Der VST Laas in Völkermarkt lädt zum Staffellauf und feiert 40 Jahre Leichtathletik.
In Völkermarkt ist die Bahn frei für die nächste Generation: Die Sanierung des Leichtathletikstadions ist abgeschlossen. Gefeiert wird die neue High-Tech-Laufbahn am kommenden Sonntag (4. Oktober) mit einem großen Staffellauf-Event. Gleichzeitig begeht die Leichtathletiksektion des VST Laas ihr 40-Jahr-Jubiläum.
Den Eröffnungsakt übernehmen Landeshauptmann Daniel Fellner, Bürgermeister Markus Lakounigg und Landessportdirektor Arno Arthofer. Danach geht es auf der neuen Bahn gleich sportlich zur Sache: Beim Jubiläums-Staffellauf treten Teams in verschiedenen Altersklassen über 4 x 400 Meter an. „Vereinsmitglieder, Hobbyläufer, Familien, Firmenstaffeln sowie ehemalige Athletinnen und Athleten sind dabei willkommen“, so Leichtathletik-Sektionsleiter Martin Ladinig.
Rund 500.000 Euro wurden in die Generalsanierung investiert. Neben der Laufbahn wurden auch die Wurf- und Sprunganlagen erneuert. 240.000 Euro kommen vom Land, 110.000 Euro vom Gemeindereferat, 150.000 Euro trägt die Stadt.
Kärntner Talenteschmiede
Für den VST Laas ist die neue Anlage mehr als moderne Infrastruktur. Der Verein gilt seit Jahrzehnten als Talenteschmiede der Kärntner Leichtathletik. Unter Cheftrainer Wolfgang Hribernig zählt das Jugendtraining nach wie vor zu den stärksten im Land. Ein prominentes Aushängeschild ist etwa Steffi Graf, die beim VST ihre Karriere begann und bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney über 800 Meter Silber gewann.
Nun soll die neue Bahn wieder zum Ausgangspunkt für viele sportliche Geschichten werden.
Staffeln können sich übrigens noch anmelden: 0664/8285811
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