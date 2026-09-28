Denise Richards zurück in sexy „Wild Things“-Szene

Fast 30 Jahre ist es her, dass Denise Richards in „Wild Things“ im Zeitlupentempo aus einem Swimmingpool stieg und damit einen der berühmtesten Film-Momente ihrer Karriere schuf. Jetzt kehrt die Schauspielerin ins Wasser zurück – und entzückt mit dem heißen Schnappschuss ihre Fans.
Für ein neues Fotoshooting posierte die alterslos erscheinende Richards in einem knappen schwarzen Badeanzug im Pool.
Als ein Fan in den sozialen Medien fragte, ob sie damit bewusst ihre legendäre „Wild Things“-Szene nachstelle, antwortete die 55-Jährige augenzwinkernd: „Vielleicht“ – inklusive Zwinker-Emoji. Und damit nicht genug: Nach dem Shooting stieg Richards aus dem Wasser und posierte klatschnass in einem durchsichtigen Spitzentop.
Hier ist das „wilde“ Posting von Denise Richards eingebunden:
Freizügige Sexszenen und überraschende Wendungen
Ein gewagter Look, der Erinnerungen an den Erotik-Thriller von 1998 weckt. Damals stand Richards gemeinsam mit Neve Campbell, Matt Dillon und Kevin Bacon vor der Kamera. „Wild Things“ wurde vor allem wegen seiner freizügigen Sexszenen und überraschenden Wendungen bekannt und entwickelte sich über die Jahre zum Kultfilm.
Richards liebt freizügige Auftritte bis heute. So gehört sie zu den bekanntesten Prominenten auf OnlyFans. Laut Gerichtsunterlagen soll die dreifache Mutter dort bis zu 300.000 Dollar im Monat verdienen.
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