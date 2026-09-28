Denise Richards zurück in sexy „Wild Things“-Szene

Fast 30 Jahre ist es her, dass Denise Richards (im Bild rechts mit Neve Campbell) in „Wild Things“ im Zeitlupentempo aus einem Swimmingpool stieg und damit einen der berühmtesten Film-Momente ihrer Karriere schuf. (Bild: Krone-Collage/www.instagram.com/deniserichards, APA-Images / Everett Collection / Copyright © ©Columbia Pictures)