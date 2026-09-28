Wer durch die neue Paketsteuer mehr zahlt

Mit 1. Oktober werden in Österreich für die meisten Online-Bestellungen 2,40 Euro extra fällig. Das sollte Temu, Shein & Co. treffen, doch viele heimische Internethändler werden dadurch für die Konsumenten ebenfalls teurer. Die „Krone“ kennt aber auch die Ausnahmen.
Diesen Donnerstag tritt die neue Paketsteuer bei uns in Kraft, und sie wird Online-Bestellungen in Österreich spürbar verteuern. Wer regelmäßig bei großen Internethändlern kauft, muss sich je nach Bestellfrequenz mit monatlichen Mehrkosten von zehn Euro oder mehr einstellen. Mit den erwarteten Steuereinnahmen von 280 Millionen Euro pro Jahr will die Regierung die Mehrwertsteuersenkung auf bestimmte Grundnahrungsmittel gegenfinanzieren.
Konkret heißt das: Für Bestellungen ab dem 1. Oktober 2026 unterliegen Versandhändler mit mehr als 100 Millionen Euro Umsatz einer Steuer in Höhe von zwei Euro pro Paket oder Bestellung. Inklusive Umsatzsteuer sind es sogar 2,40 Euro. Es wird damit gerechnet, dass die Unternehmen diese Mehrkosten bei Versandgebühren oder Produktpreisen aufschlagen.
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