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Nach der KTM-Pleite

Pierer Industrie schreibt wieder einen Gewinn

Oberösterreich
28.09.2026 17:15
Pierer Industrie ist unter anderem an Feuerwehrausstatter Rosenbauer beteiligt.
Pierer Industrie ist unter anderem an Feuerwehrausstatter Rosenbauer beteiligt.(Bild: Rosenbauer International)
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Von Krone Oberösterreich

Die Pierer Industrie AG hat im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres bei einem nahezu stabilen Umsatz von 272,7 Millionen Euro ein positives Ergebnis von 37,5 Millionen Euro erzielt, nach einem Minus von 59,7 Millionen Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

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Die Nettoverschuldung konnte von 446 auf 200 Millionen Euro reduziert werden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Pierer Industrie beantragte im November 2024 infolge der KTM-Pleite ein Restrukturierungsverfahren. Inzwischen verbesserte die Holding mit dem Teilverkauf der Pankl Racing System sowie einer Beteiligung an Leoni die Vermögens-, Finanz- und Kapitalstruktur, geht aus dem Halbjahresbericht der Holding hervor. Die Eigenkapitalquote stieg auf 50,2 Prozent. Bereits Anfang August konnte das Unternehmen mit der Tilgung eines Restbetrags von 15,1 Millionen Euro das Reorganisationsverfahren rund eineinhalb Jahre früher als geplant abschließen.

Holding mit fünf Beteiligungen
Die Holdinggesellschaft gab im März dieses Jahres zwei Drittel am obersteirischen Auto- und Flugzeugzulieferer Pankl Racing Systems an ein Konsortium mit der steirischen Knill-Gruppe, der RLB Steiermark und dem Private-Equity-Fonds Invest AG ab.

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Zu der Holding gehört auch ein Drittel an der Robau Beteiligungsverwaltung, die rund 55 Prozent am Feuerwehrausrüster Rosenbauer hält. Am deutschen Autozulieferer hält Pierer Industrie über eine Beteiligungsgesellschaft ein Viertel am deutschen Autozulieferer Leoni. Die übrigen Anteile gingen vor zwei Jahren an die chinesische Luxshare. Ebenfalls zur Pierer Industrie gehört die Abatec, ein Entwickler und Hersteller vernetzter Elektronikprodukte sowie rund 4,6 Prozent am deutschen Autozulieferer SHW.

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