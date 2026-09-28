Pierer Industrie schreibt wieder einen Gewinn

Die Nettoverschuldung konnte von 446 auf 200 Millionen Euro reduziert werden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Pierer Industrie beantragte im November 2024 infolge der KTM-Pleite ein Restrukturierungsverfahren. Inzwischen verbesserte die Holding mit dem Teilverkauf der Pankl Racing System sowie einer Beteiligung an Leoni die Vermögens-, Finanz- und Kapitalstruktur, geht aus dem Halbjahresbericht der Holding hervor. Die Eigenkapitalquote stieg auf 50,2 Prozent. Bereits Anfang August konnte das Unternehmen mit der Tilgung eines Restbetrags von 15,1 Millionen Euro das Reorganisationsverfahren rund eineinhalb Jahre früher als geplant abschließen.