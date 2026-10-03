Nach Ronaldo-Eklat: Kommt es zur großen Wende?

Kommt es in der Causa Ronaldo doch noch zur großen Wende? Medienberichten zufolge soll es in der kommenden Woche zu einem Friedensgipfel mit Trainer Jorge Jesus kommen ...
Nachdem der Superstar am Mittwoch verärgert das Teamcamp der Portugiesen verlassen hatte, gingen alle davon aus, dass dies gleichzeitig das Ende seiner Teamkarriere war.
Verbandsboss gibt nicht auf
Doch Verbandspräsident Pedro Proenca gibt die Hoffnung offenbar nicht auf. Wie die Blätter „Marca“ und „Correio da Manha“ berichten, möchte der Portugal-Boss nach dem Nations-League-Match gegen Norwegen am Sonntag ein Treffen mit Ronaldo und Trainer Jesus ansetzen.
Der Coach soll sich dazu bereit erklärt haben, Ronaldos Haltung dazu ist aber noch unklar. Man darf gespannt sein, ob es nach dem Eklat doch noch zu einer Rolle rückwärts kommt ...
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