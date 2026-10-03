Wetter-Experte: Ab 8. Oktober wird es spannend

„Schüttet wie aus Kübeln“

Auf der Rückseite des Tiefs strömt kühlere Luft nach Süden. Gleichzeitig bringt ein weiteres Tief über Osteuropa feuchte und kalte Luft in Richtung östliches Mittelmeer. Diese Bedingungen sorgen aktuell am warmen Mittelmeer in Südfrankreich und bei Kreta für heftige Niederschläge. „Auch dort schüttet es in den nächsten Tagen wie aus Kübeln“, so der Wetterexperte. Die „Krone“ berichtete über die extreme Wetterlage auf Kreta.