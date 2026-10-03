Barkeeper will es wissen und denkt Cocktails neu

„Oxymel ist keine Neuheit, es existiert seit der Antike. Wir ergänzen es mit Kräutern und Botanicals und holen diese Idee in die moderne Cocktailkultur“, erklärt Barkeeper Martin Šiprak, der im Liquid Diary für die Oxymel-Produktion zuständig ist. Fünf verschiedene Oxymel-Ansätze werden in der Bar produziert, jeder auf Basis eines anderen Honigs und korrespondierender Essige. Die Entwicklungszeit eines Ansatzes beträgt zwischen zwei und acht Wochen. Die genauen Rezepturen bleiben Betriebsgeheimnis.