Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schubertiade

Abschlusskonzerte – und wie geht es dann weiter?

Vorarlberg
03.10.2026 10:00
Paul Lewis brachte sein Publikum in Hohenems zum Jubeln.
Paul Lewis brachte sein Publikum in Hohenems zum Jubeln.(Bild: (c)Schubertiade GmbH)
Porträt von Anna Mika
Von Anna Mika

Bis Sonntag gehen in Hohenems (Vorarlberg) noch die traditionellen Schubertiadekonzerte über die Bühne. Sie markieren das Ende des 50-jährigen Jubiläums des 1976 gegründeten Festivals. Doch wie geht es dann weiter?

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Jubiläumsjahr 2026 hat bei vielen Konzerten der Schubertiade jemand gefehlt: Es war Gerd Nachbauer, der sich im Sommer schweren Operationen unterziehen musste. Die Gerüchteküche brodelte. Wird der Fünfundsiebzigjährige sein Lebenswerk in andere Hände legen? Oder wird die Schubertiade bald Geschichte sein, nachdem kein Nachfolger, keine Nachfolgerin aufgebaut wurde?

Nichts davon stimmt aktuell, denn beim Konzert am 1. Oktober, dem Klavierabend von Paul Lewis, saß der genesene Festivalchef Gerd Nachbauer wieder auf seinem Platz. Das Programm für 2027 ist ebenfalls schon veröffentlicht und ist wieder umfangreicher als heuer. Und, so Pressereferentin Evelyn Gmeiner: „Gerd Nachbauer arbeitet schon am Programm für das Jahr 2028.“

So informiert, konnte man sich also entspannt zurücklehnen und das Klavierspiel eines bewährten und beliebten Schubertiadekünstlers genießen, nämlich des Engländers Paul Lewis, unter anderem Schüler des 2025 verstorbenen Alfred Brendel.

Sitzt nach wie vor fest im Chefsessel des von ihm gegründeten Klassik-Festivals: Gerd Nachbauer.
Sitzt nach wie vor fest im Chefsessel des von ihm gegründeten Klassik-Festivals: Gerd Nachbauer.(Bild: Bernd Hofmeister)

Schubert und Chopin – ähnlich und doch wieder nicht
Wie in den weiteren Konzerten dieses Oktoberzyklus, zeigte sich auch die Programmfolge von Paul Lewis offener als sonst bei diesem Festival. Denn um Schuberts unvollendete Sonate „Reliquie“ von 1825 gruppierte Paul Lewis Sonaten von Mozart und Werke von Frédéric Chopin. Diesen könnte man fast als Zeitgenossen Schuberts sehen, doch wie anders ist seine Musik! Und doch wieder nicht, denn wie Schuberts große Klaviersonaten schweift die Polonaise in cis-Moll, entstanden 1834, durch Tonarten und Charaktere. Sie ist aber nicht so intim wie Schubert, sondern schafft durch ihre Tanzform und Anklänge an die Folklore Polens eine Atmosphäre von Festlichkeit.

Auch die Nocturnes, von denen Paul Lewis die beiden Opus 32 spielte, zielen auf ein Publikum, hier das eines der Pariser Salons. Paul Lewis begegnete dieser komplexen Musik mit souveränem interpretatorischem Gestus. Das Ereignis des Abends war aber seine Haltung zu Mozart, dessen beide Sonaten KV 570 und 333 Anfang und Ende des Konzerts markierten.

Kraftvoll statt verzärtelt
Kein „mozärtliches“ Gezirpe, sondern einen kraftvollen Zugang erlebte man da, virtuos und drängend und gerne auch mit Pedal. Sparsam, aber umso wirkungsvoller setzte der Pianist Rubati, etwa am Übergang von „Andante cantabile“ zum Schlusssatz. Der brillante Steinway-Flügel und die Akustik des Markus-Sittikus-Saales unterstützten Paul Lewis’ Interpretation. Mit einem weiteren Satz einer Mozarts-Sonate bedankte sich der bescheiden auftretende Paul Lewis bei seinem jubelnden Publikum.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
03.10.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
14° / 18°
Symbol wolkig
Bludenz
13° / 22°
Symbol heiter
Dornbirn
14° / 20°
Symbol heiter
Feldkirch
13° / 21°
Symbol heiter

krone.tv

In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
135.926 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
116.647 mal gelesen
Krone Plus Logo
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Innenpolitik
Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben
103.334 mal gelesen
Andrea Kdolsky machte ihre Krebserkrankung öffentlich, um anderen Mut zu machen und ihnen eine ...
Wirtschaft
Die neue Paketsteuer treibt bereits bizarre Blüten
2166 mal kommentiert
Bei einzelnen günstigen Produkten macht die neue Paketsteuer einen großen Teil des Endpreises ...
Innenpolitik
Babler wackelt, nun lässt Marterbauer aufhorchen
846 mal kommentiert
Babler holte Marterbauer von der Arbeiterkammer in die Regierung.
Innenpolitik
Spritpreis, E-Mopeds, Pakete: Das gilt ab sofort
708 mal kommentiert
Seit dem heutigen Donnerstag, 1. Oktober, gelten neue Regeln für E-Mopeds (Symbolbild).
Mehr Vorarlberg
Schubertiade
Abschlusskonzerte – und wie geht es dann weiter?
Vor großem Testspiel
Lustenau ist wie Liliput im Land von Schalke
Krone Plus Logo
Zwischen Himmel & Erde
Natürliche Dummheit und künstliche Intelligenz
Schwärzler souverän
ÖTV-Ass in Mouilleron le Captif auf Titelkurs
IMAS-Studie
Trotz Krise: Ländle-Mittelstand ist optimistisch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf