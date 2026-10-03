Abschlusskonzerte – und wie geht es dann weiter?

Schubert und Chopin – ähnlich und doch wieder nicht

Wie in den weiteren Konzerten dieses Oktoberzyklus, zeigte sich auch die Programmfolge von Paul Lewis offener als sonst bei diesem Festival. Denn um Schuberts unvollendete Sonate „Reliquie“ von 1825 gruppierte Paul Lewis Sonaten von Mozart und Werke von Frédéric Chopin. Diesen könnte man fast als Zeitgenossen Schuberts sehen, doch wie anders ist seine Musik! Und doch wieder nicht, denn wie Schuberts große Klaviersonaten schweift die Polonaise in cis-Moll, entstanden 1834, durch Tonarten und Charaktere. Sie ist aber nicht so intim wie Schubert, sondern schafft durch ihre Tanzform und Anklänge an die Folklore Polens eine Atmosphäre von Festlichkeit.