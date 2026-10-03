Futterspende für Tierhalter in Not

Wer ein Tier liebt, spart oft zuerst bei sich selbst. Der Napf soll voll sein, auch wenn die eigenen Tage gerade schwer sind. Niemand sollte mit dieser Sorge allein bleiben. Deshalb gibt es unseren „Tierzauber“. Gemeinsam mit Fressnapf fährt unsere „Krone“-Tierecke durch ganz Österreich. In jedem Bundesland machen wir bei Fressnapf-Filialen Halt. Dort können Menschen, die Unterstützung brauchen, Futter für ihre Tiere abholen. Tierärztinnen und Tierärzte der Veterinärmedizinischen Universität Wien sind ebenfalls dabei und bieten Gesundheitschecks an.