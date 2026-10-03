Futterspende für Tierhalter in Not

Es gibt Sorgen, über die man nicht gerne spricht. Die Frage, ob das Geld bis zum Monatsende reicht, gehört dazu. Und für Menschen, die ihr Leben mit einem Tier teilen, kommt noch eine andere hinzu: Kann ich auch für meinen Hund oder meine Katze sorgen?
Wer ein Tier liebt, spart oft zuerst bei sich selbst. Der Napf soll voll sein, auch wenn die eigenen Tage gerade schwer sind. Niemand sollte mit dieser Sorge allein bleiben. Deshalb gibt es unseren „Tierzauber“. Gemeinsam mit Fressnapf fährt unsere „Krone“-Tierecke durch ganz Österreich. In jedem Bundesland machen wir bei Fressnapf-Filialen Halt. Dort können Menschen, die Unterstützung brauchen, Futter für ihre Tiere abholen. Tierärztinnen und Tierärzte der Veterinärmedizinischen Universität Wien sind ebenfalls dabei und bieten Gesundheitschecks an.
Was wir gemeinsam auf die Beine stellen, ist eine der größten Futteraktionen, die es je gegeben hat. Das erfüllt mich mit Dankbarkeit. Vor allem gegenüber Fressnapf, der diesen Weg mit uns geht, gegenüber der Veterinärmedizinischen Universität Wien und all den Partnern, die den „Tierzauber“ möglich machen. Und gegenüber jedem Menschen, der Hilfe annimmt – auch dazu gehört Kraft und Mut.
Weihnachten ist noch ein Stück entfernt. Aber schon jetzt möchte ich, dass wir auf dieses Fest mit einem Versprechen zugehen: „Kein Tier soll hungern.“ Und kein Mensch soll sich schämen müssen, wenn er Hilfe für sein Tier braucht. Morgen finden Sie in der „Kronen Zeitung“ alle Informationen zu unserem „Tierzauber“.
Ihre Maggie Entenfellner
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