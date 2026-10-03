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Vor großem Testspiel

Lustenau ist wie Liliput im Land von Schalke

Vorarlberg
03.10.2026 08:25
Coach Miron Muslic und seine Schalker die Riesen im Duell mit Lustenau.
Coach Miron Muslic und seine Schalker die Riesen im Duell mit Lustenau.(Bild: GEPA)
Porträt von Dietmar Hofer
Von Dietmar Hofer

Heute (15) steht für Austria Lustenau mit dem Testspiel gegen Schalke 04 ein großes Highlight im Reichshofstadion auf dem Programm. Zwar spielen beide Vereine in der ersten Liga – ansonsten trennen den kleinen Ländle-Verein und den großen deutschen Kultklub aber Welten.

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Vom Land der Liliputaner ins Land der Riesen. So ergeht es dem Romanhelden Gulliver in der Erzählung von Jonathan Swift. In Lustenau sind die Rollen ebenso klar verteilt. Gegen „Riese“ Schalke ist Lustenau der Zwerg. Ein Vergleich von Zahlen bestätigt dies:

Budget: Im Geschäftsjahr 2024/25 verzeichnete Schalke als Zweitligist den Rekordumsatz von rund 158 Millionen Euro. Das Budget der Austria für die Bundesliga liegt bei 6,2 Millionen Euro.

Soufiane El-Faouzi ist Schalkes wertvollster Spieler.
Soufiane El-Faouzi ist Schalkes wertvollster Spieler.(Bild: AFP/INA FASSBENDER)

Kader: Schalkes Kader wird auf dem Transfermarkt mit 75 Millionen Euro eingestuft, der von Lustenau mit 7,45 Millionen. Wertvollster Spieler bei den „Knappen“ ist Soufiane El-Faouzi mit zwölf Millionen Marktwert, bei Lustenau knackte Dion Kacuri nach seinen starken Leistungen die Millionen-Marke. Der 22-jährige Leihspieler des FC Basel feierte beim 0:0 gegen Israel sein Startelf-Debüt für Kosovo in der Nation-League.

In die Veltins-Arena passen rund 57.000 mehr Zuschauer als ins neue Reichshofstadion.
In die Veltins-Arena passen rund 57.000 mehr Zuschauer als ins neue Reichshofstadion.(Bild: GEPA)

Stadion: Mit einer Kapazität von 5.138 Zuschauern ist das Reichshofstadion im Vergleich zur Veltins-Arena auf Schalke tatsächlich ein Wohnzimmer. Die Heimstätte der Königsblauen fasst 62.271 Fans. Immer wieder finden darin Großveranstaltungen statt, deshalb ist sie die meistbesuchte Arena Deutschlands. Lustenau will heute mit dem Charme des Austria-Dorfes punkten, das auf der Homepage von Schalke auch eigens erwähnt wurde. Die Stadiontore öffnen um 13.30 Uhr. Der Anpfiff erfolgt dann um 15 Uhr.

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Mitglieder: Mit 220.000 Mitgliedern nimmt Schalke im weltweiten Ranking aller Vereine den sechsten Rang ein. Bei der Austria sind es rund 2000.

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