Lustenau ist wie Liliput im Land von Schalke

Stadion: Mit einer Kapazität von 5.138 Zuschauern ist das Reichshofstadion im Vergleich zur Veltins-Arena auf Schalke tatsächlich ein Wohnzimmer. Die Heimstätte der Königsblauen fasst 62.271 Fans. Immer wieder finden darin Großveranstaltungen statt, deshalb ist sie die meistbesuchte Arena Deutschlands. Lustenau will heute mit dem Charme des Austria-Dorfes punkten, das auf der Homepage von Schalke auch eigens erwähnt wurde. Die Stadiontore öffnen um 13.30 Uhr. Der Anpfiff erfolgt dann um 15 Uhr.