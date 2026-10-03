Zum Volleyball-Auftakt geht‘s auch ums Prestige

Salzburg und Oberndorf in einer Liga? Das gab es zuletzt vor 14 Jahren! Zum Auftakt in die neue Saison in der zweiten Volleyball-Liga gastieren die PSVBG-Damen heute zum Derby im Flachgau. Das brisanteste Duell steigt somit schon in der ersten Runde. „Das ist schon ein reizvolles Spiel. Da geht es auch ums Prestige und eine gewisse Spannung und Nervosität ist auch dabei. Am Ende gehen wir aber in die Partie, wie in jede andere auch. Wir wollen eine gute Leistung zeigen“, sagt Julia Ljubic.