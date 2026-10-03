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Zum Volleyball-Auftakt geht‘s auch ums Prestige

Sport
03.10.2026 09:00
Neue Obfrau bei den PSVBG-Volleyballerinnen: Julia Ljubic im „Krone“-Gespräch.
Neue Obfrau bei den PSVBG-Volleyballerinnen: Julia Ljubic im „Krone“-Gespräch.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Zum Auftakt der zweiten Volleyball-Bundesliga der Frauen stehen sich am Samstag Oberndorf und Salzburg gegenüber. Im Derby geht es natürlich auch ums Prestige. Die „Krone“ traf sich vor dem ersten Aufschlag mit der neuen Obfrau der PSVBG-Girls, Julia Ljubic, sowie mit dem Cheftrainer der Flachgauer, Berni Prem. 

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Salzburg und Oberndorf in einer Liga? Das gab es zuletzt vor 14 Jahren! Zum Auftakt in die neue Saison in der zweiten Volleyball-Liga gastieren die PSVBG-Damen heute zum Derby im Flachgau. Das brisanteste Duell steigt somit schon in der ersten Runde. „Das ist schon ein reizvolles Spiel. Da geht es auch ums Prestige und eine gewisse Spannung und Nervosität ist auch dabei. Am Ende gehen wir aber in die Partie, wie in jede andere auch. Wir wollen eine gute Leistung zeigen“, sagt Julia Ljubic.

Zitat Icon

Für mich ist vieles neu. Aber ich bin ehrlichgesagt nicht nervös, lasse die Dinge auf mich zukommen und versuche, mit der Aufgabe zu wachsen.

Julia LJUBIC, PSVBG-Salzburg

Bild: Markus Tschepp

Die 25-Jährige erlebte nicht nur wegen der hohen Temperaturen einen heißen Sommer, sondern auch deshalb, weil sie die Spitze des Vereins übernahm und beim Neuanfang in der zweithöchsten Spielklasse federführend agiert. „Für mich ist vieles neu. Aber ich bin ehrlichgesagt nicht nervös, lasse die Dinge auf mich zukommen und versuche, mit der Aufgabe zu wachsen“, erzählt die Neo-Obfrau.

Die „Krone“ traf vor dem Derby Oberndorf-Coach Prem.
Die „Krone“ traf vor dem Derby Oberndorf-Coach Prem.(Bild: Privat/K. Loibl)

Neo-Obfrau Julia Ljubic hilft jungem Team
Mit einem Altersdurchschnitt von nur 18 Jahren dürfte die neue Saison eine Herausforderung werden. Ljubic selbst wird ebenfalls auf dem Parkett stehen.

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Das macht es für Gegner Oberndorf um so schwieriger. „Wir treffen auf ein unbekanntes Team. Da wissen wir erst nach paar Ballwechsel, auf was wir uns einstellen müssen“, schildert Trainer Berni Prem, der sich ebenfalls schon auf das Derby freut. „Es wird sicher richtig laut in der Halle“, ist der 37-Jährige, der selbst schon bei der PSVBG aktiv war, sicher.

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