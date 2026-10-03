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Wohnhaus brannte

24-Jähriger rettete Nachbar vor Tod in den Flammen

Oberösterreich
03.10.2026 09:04
Der Wohnungsbrand in Pasching.
Der Wohnungsbrand in Pasching.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Dieser junge Mann ist der Held des Tages: Ein 24-Jähriger aus Pasching rettete in der Nacht auf Samstag einen Nachbarn (66) vor dem Flammentod. Dieser musste von den Rettungskräften reanimiert werden. Eine 64-Jährige und eine 93-Jährige wurden von der Feuerwehr mittels Drehleiter gerettet.

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Eine 64-Jährige aus Pasching verständigte am Freitag gegen 22.40 Uhr den Notruf des Landesfeuerwehrkommandos über einen Wohnhausbrand. Beim Eintreffen der Polizei konnte bereits starke Rauchentwicklung aus der Doppelhaushälfte wahrgenommen werden. Die Feuerwehren und die Rettung waren bereits vor Ort. Ein 66-Jähriger war kurz zuvor von einem 24-jährigen Nachbarn über das gemeinsame Stiegenhaus aus dem Gebäude gerettet worden. Dieser musste von den Rettungskräften reanimiert werden.

Um 22.39 Uhr mussten die FF Pasching und die FF Traun ausrücken.
Um 22.39 Uhr mussten die FF Pasching und die FF Traun ausrücken.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Mit Drehleiter gerettet
Eine 64-Jährige und eine 93-Jährige wurden von der Feuerwehr mittels Drehleiter gerettet. Die zwei Frauen und der 24-Jährige wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus der Elisabethinen in Linz eingeliefert. Der 66-Jährige konnte soweit reanimiert werden, dass er wieder über einen eigenständigen Puls verfügte. Er wurde vom Notarzt in das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder gebracht. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt, das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

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