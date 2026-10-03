24-Jähriger rettete Nachbar vor Tod in den Flammen

Mit Drehleiter gerettet

Eine 64-Jährige und eine 93-Jährige wurden von der Feuerwehr mittels Drehleiter gerettet. Die zwei Frauen und der 24-Jährige wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus der Elisabethinen in Linz eingeliefert. Der 66-Jährige konnte soweit reanimiert werden, dass er wieder über einen eigenständigen Puls verfügte. Er wurde vom Notarzt in das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder gebracht. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt, das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.