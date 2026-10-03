Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Live-Show

Herzog und Polster rocken die Wiener Stadthalle

Fußball National
03.10.2026 08:43
Toni Polster und Andi Herzog begeisterten früher als Fußballer und jetzt als Entertainer.
Toni Polster und Andi Herzog begeisterten früher als Fußballer und jetzt als Entertainer.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Eine perfektere Bühne gibt es wohl nicht. Die beiden sind längst Fußball-Kult, ein bedeutendes Stück rot-weiß-roter Sportgeschichte, ihre Anekdoten sind legendär. Andi Herzog und Toni Polster begeisterten bei ihren Tour-Auftritten quer durch ganz Österreich Tausende Fans, am 19. November macht die „Krone“-Live-Show mit den beiden Nationalhelden und Schmähbrüdern Station in der Halle F in Wien.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Über die Stadthalle geht nichts drüber“, freut sich der 103-fache Ex-Teamspieler Herzog, „früher haben wir hier gekickt, nach Jahrzehnten kehren wir zurück. Ein ganz besonderes Erlebnis.“

(Bild: sportkrone.at)

Gags am Fließband, spontane Pointen und tiefgründige Analysen. Herzog und Polster blicken in ihrer charmanten und lustigen Art auf Österreichs Abschneiden bei der WM im Sommer zurück, erzählen „Schmankerln“ aus ihrer Zeit im Ausland und beleuchten das aktuelle Geschehen in der heimischen Fußball-Landschaft.

Authentische Stars
„Die beiden schreiben selbst das beste Drehbuch“, erklärt „Krone“-Sportchef Peter Moizi, „und gehören zu den beliebtesten Sportstars im Land. Die Begeisterung um Herzog und Polster scheint keine Grenzen zu haben, die Sportfans lechzen förmlich nach authentischen und ehrlichen Typen – die beiden erfüllen das zu 100 Prozent!“ 

Toni und Andi mit „Krone“-Sportchef Peter Moizi in der Redaktion in Wien.
Toni und Andi mit „Krone“-Sportchef Peter Moizi in der Redaktion in Wien.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Der stimmgewaltige krone.at-Moderator Michael Fally führt in der Stadthalle durch den Abend, stolz beschreibt der Entertainer den Hype um das neu geschaffene „Krone“-Format. „Mein Tipp: ganz schnell Karten sichern! Nach den ersten 48 Stunden im Vorverkauf waren in der Stadthalle bereits die ersten 1000 Karten vergriffen.“

Michael Fally (l.) führt durch die Show.
Michael Fally (l.) führt durch die Show.(Bild: Werner Kollerits)

Tickets für die Show am 19. November (ab 19.30 Uhr) sind unter herzog-polster.at oder stadthalle.com erhältlich. Im Rahmenprogramm rockt Pete Art mit seiner Band die Halle, die Comedy Hirten arbeiten die WM auf, als Stargast verleiht Skisprung-Legende und Sports-Awards-Erfinder Hubert Neuper einen besonderen Preis.

Schöne Erinnerungen
Bei Herzog und Polster werden in der Stadthalle Erinnerungen an das Hallen-Turnier wach. „Das war immer etwas ganz Besonderes, dort zu spielen“, erinnert sich Herzog: „In den Gängen haben wir aufgewärmt, draußen hat die Stimmung schon gekocht – einzigartig.“ Und Nachsatz: „Leider haben wir als Rapidler nicht so oft gewonnen. Der Austria ist das öfter geglückt. Die Violetten haben ja zu ihrem Glück viel bessere Fußballer als den Toni Polster in ihren Reihen gehabt, wie Prohaska, Stöger, Gasselich“, lässt der „Herzerl“ schon den Schmäh rennen: „Hätten sie lauter Polsters gehabt, hätte wohl Rapid viel öfter gewonnen.“ Die Stadthalle – auch für Polster übrigens ein ganz spezieller Ort: Dreimal wurde der Toni hier zum Torschützenkönig gekürt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
03.10.2026 08:43
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
135.771 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
111.298 mal gelesen
Krone Plus Logo
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Innenpolitik
Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben
103.158 mal gelesen
Andrea Kdolsky machte ihre Krebserkrankung öffentlich, um anderen Mut zu machen und ihnen eine ...
Wirtschaft
Die neue Paketsteuer treibt bereits bizarre Blüten
2166 mal kommentiert
Bei einzelnen günstigen Produkten macht die neue Paketsteuer einen großen Teil des Endpreises ...
Innenpolitik
Spritpreis, E-Mopeds, Pakete: Das gilt ab sofort
708 mal kommentiert
Seit dem heutigen Donnerstag, 1. Oktober, gelten neue Regeln für E-Mopeds (Symbolbild).
Innenpolitik
Strolz kassierte 130.000 Euro für 25 Arbeitstage
649 mal kommentiert
Der Rechnungshof kritisiert die Vergütung von Beratungsleistungen des ehemaligen NEOS-Chefs ...
Mehr Fußball National
„Krone“-Live-Show
Herzog und Polster rocken die Wiener Stadthalle
Vor großem Testspiel
Lustenau ist wie Liliput im Land von Schalke
Nur 1:1 gegen Dänen
Bitter! Österreich wird die U21-EM wohl verpassen
1:2 gegen BW Linz
Salzburg verliert Test in der Länderspielpause
Sport Tv Logo
Nations League
Warum der Aufstieg zur Charakterfrage wird
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf