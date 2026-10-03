Herzog und Polster rocken die Wiener Stadthalle

Schöne Erinnerungen

Bei Herzog und Polster werden in der Stadthalle Erinnerungen an das Hallen-Turnier wach. „Das war immer etwas ganz Besonderes, dort zu spielen“, erinnert sich Herzog: „In den Gängen haben wir aufgewärmt, draußen hat die Stimmung schon gekocht – einzigartig.“ Und Nachsatz: „Leider haben wir als Rapidler nicht so oft gewonnen. Der Austria ist das öfter geglückt. Die Violetten haben ja zu ihrem Glück viel bessere Fußballer als den Toni Polster in ihren Reihen gehabt, wie Prohaska, Stöger, Gasselich“, lässt der „Herzerl“ schon den Schmäh rennen: „Hätten sie lauter Polsters gehabt, hätte wohl Rapid viel öfter gewonnen.“ Die Stadthalle – auch für Polster übrigens ein ganz spezieller Ort: Dreimal wurde der Toni hier zum Torschützenkönig gekürt.