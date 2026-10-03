Das Nationalteam sucht den Weg nach vorne

Ein versöhnlicher Abend: Mit dem 2:2 festigte Österreich Platz eins. Doch von Feierlichkeiten keine Spur, die Truppe übte Selbstreflexion. Rangnick ärgerte sich über das erste Gegentor und vermisste in Hälfte eins die „geistige Frische“, während die Spieler die Fehler genau analysieren wollen. Keine Ausreden – sogar außerhalb der Kabine wird Klartext gesprochen. Ein Zeichen mentaler Stärke. Das Team versteckt sich nicht, sondern sucht den Weg nach vorne.