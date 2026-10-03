Lettland wählt in Krisenzeiten ein neues Parlament

Aus Sorge vor Gefahren aus der Luft hatte Lettland seine NATO-Verbündeten um Unterstützung für eine sichere Durchführung der Abstimmung gebeten. Kurz vor dem Wahltermin verlegte die deutsche Armee vier Eurofighter zum Schutz des Luftraums in den Baltenstaat. Das Land investiert massiv in seine Sicherheit und Verteidigung, doch fehlt das Geld an anderer Stelle.