Fehlstart für Kasper und Detroit in neue Saison

Marco Kasper und seine Detroit Red Wings haben am Freitag einen Fehlstart in die neue NHL-Saison verzeichnet. Die Hausherren verloren gegen die New York Rangers mit 0:2 und scheiterten auch immer wieder an NY-Goalie Dylan Garand, der mit 22 Saves seinen ersten Karriere-Shut-out schaffte.
Die Treffer erzielten Sean Durzi und Eeli Tolvanen. Kasper musste nach einem Fight in der 33. Minute mit Torschütze Durzi für fünf Minuten vom Eis, Durzi allerdings auch.
Stanley-Cup-Titelverteidiger Carolina musste im zweiten Spiel die zweite Niederlage einstecken. Nach dem 0:1 in der Overtime gegen die Florida Panthers verloren die Hurricanes zu Hause gegen die Washington Capitals mit 2:5.
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