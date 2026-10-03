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Fehlstart für Kasper und Detroit in neue Saison

Eishockey
03.10.2026 10:25
Marco Kasper musste nach einem Fight mit Torschütze Sean Durzi für fünf Minuten vom Eis.
Marco Kasper musste nach einem Fight mit Torschütze Sean Durzi für fünf Minuten vom Eis.(Bild: AFP/GREGORY SHAMUS)
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Von krone Sport

Marco Kasper und seine Detroit Red Wings haben am Freitag einen Fehlstart in die neue NHL-Saison verzeichnet. Die Hausherren verloren gegen die New York Rangers mit 0:2 und scheiterten auch immer wieder an NY-Goalie Dylan Garand, der mit 22 Saves seinen ersten Karriere-Shut-out schaffte.

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Die Treffer erzielten Sean Durzi und Eeli Tolvanen. Kasper musste nach einem Fight in der 33. Minute mit Torschütze Durzi für fünf Minuten vom Eis, Durzi allerdings auch.

(Bild: AP/Duane Burleson)

Stanley-Cup-Titelverteidiger Carolina musste im zweiten Spiel die zweite Niederlage einstecken. Nach dem 0:1 in der Overtime gegen die Florida Panthers verloren die Hurricanes zu Hause gegen die Washington Capitals mit 2:5.

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