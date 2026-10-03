Flydubai-Copilot galt zuvor als Sicherheitsrisiko

Postings nach Gewalttat

So sollen auf einem Social-Media-Profil, das Al Hammamis zugeordnet wird, Videos von Ayman al-Zawahiri (dem Anführer des Terrornetzwerks al-Qaida nach dem Tod von Osama bin Laden), und Bilder von Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi (einem Anhänger von al-Qaida, der 2009 bei einem Selbstmordattentat neun Menschen tötete), zu sehen sein. Auf seinem LinkedIn-Profil sollen Stunden nach der Gewalttat zwei Posts abgesetzt worden sein. Wer diese veröffentlicht hat und ob sie im Voraus geplant gewesen waren, ist demnach unklar.