Marc Marquez gewinnt Sprintrennen in Japan

Alex Marquez räumt Duo ab

Marquez legte einen fulminanten Start hin und hielt in der ersten Kurve der ersten Runde die Innenbahn, um an Pole-Fahrer Martin vorbeizuziehen. Der Aprilia-Pilot hatte zuvor im Qualifying einen Rundenrekord auf der Rennstrecke von Motegi aufgestellt und sich damit die beste Startposition gesichert. Gleichzeitig verbremste sich Alex Marquez (Ducati) und räumte Spielberg-Sieger Acosta, der von Platz drei aus gestartet war, sowie Fabio Di Giannantonio (Ducati) ab – alle drei schieden aus. Marc Marquez war in der Folge ungefährdet und fuhr souverän zum Sieg.