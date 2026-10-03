Marc Marquez gewinnt Sprintrennen in Japan

Motorrad-Superstar Marc Marquez hat am Samstag den MotoGP-Sprint zum Grand Prix von Japan in Motegi gewonnen. Der spanische Ducati-Pilot siegte vor dem Brasilianer Diogo Moreira (Honda) und WM-Leader Jorge Martin (Aprilia). Wir zeigen die Highlights des Sprints in Kooperation mit ServusTV (siehe oben)!
Weltmeister Marquez rückte damit in der Gesamtwertung näher an seinen Landsmann Martin heran und hat mit 306 Punkten nur noch sieben Zähler Rückstand. KTM-Pilot Pedro Acosta schied nach einem Crash in der Startrunde aus.
Alex Marquez räumt Duo ab
Marquez legte einen fulminanten Start hin und hielt in der ersten Kurve der ersten Runde die Innenbahn, um an Pole-Fahrer Martin vorbeizuziehen. Der Aprilia-Pilot hatte zuvor im Qualifying einen Rundenrekord auf der Rennstrecke von Motegi aufgestellt und sich damit die beste Startposition gesichert. Gleichzeitig verbremste sich Alex Marquez (Ducati) und räumte Spielberg-Sieger Acosta, der von Platz drei aus gestartet war, sowie Fabio Di Giannantonio (Ducati) ab – alle drei schieden aus. Marc Marquez war in der Folge ungefährdet und fuhr souverän zum Sieg.
Martin und KTM-Fahrer Enea Bastianini, die im Sprintrennen eigentlich die Plätze zwei und drei belegt hatten, wurden wegen Überschreitens der Streckenbegrenzung um jeweils einen Rang zurückgestuft. Dadurch landete Moreira auf dem Podest.
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