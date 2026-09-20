Haben die Menschen das Lachen verlernt, Herr Paul?

Seiner glänzenden Laune tut das keinen Abbruch und seiner Herzlichkeit – er ist mit jedem per Du – genauso wenig. Es ist Tag zwei nach der umjubelten Wien-Premiere. Unser Gespräch wird immer wieder vom Klingelton seines Handys unterbrochen. Wenn „Start Up“ von den „Rolling Stones“ ertönt, wippt der 79-Jährige vergnügt hin und her und ruft „Forever young!“ Von draußen dringt der süße Duft von Mandeln und Popcorn.