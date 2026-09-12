Als ich im August 2002 die „Staubfrau“ fand

Sie hört noch heute das Dröhnen der Flugzeuge

Marcy erzählt von Albträumen und Schlaflosigkeit. Sie erinnert sich an Leichenteile und weinende Helfer. In ihrem Kopf hört sie noch das Dröhnen der Flugzeuge. Sie hat Angst vor dem 11. September 2002. Das zerknitterte Kostüm von damals hat sie in einem Plastiksack aufbewahrt. Sie zeigt uns die Wildlederstiefel, die sie getragen hat. Über allem liegt eine dicke, matte Staubschicht.