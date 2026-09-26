Wie Aperol einem Zechpreller zum Verhängnis wurde

Die Masche war immer gleich: Ein Zimmer für zwei Tage buchen, essen, trinken und dann verschwinden, ohne zu bezahlen. Ein verdächtiger Zechpreller blieb sogar seiner Getränkevorliebe treu, die ihm letztlich zum Verhängnis wurde. Denn nach der Warnung einer Wirtin wurden andere hellhörig – es klickten die Handschellen.