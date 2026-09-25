„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Sissy (5 Jahre) ist eine freundliche Pudel-Mischlingshündin, die nach einer behördlichen Abnahme im Tierheim gelandet ist. Sie muss noch vieles über einen normalen Alltag lernen und auch die Stubenreinheit muss man ihr noch beibringen. Es werden Menschen gesucht, die Verständnis für Sissy mitbringen und ihr viel Liebe und Geduld schenken. Tel.: 0732/247887.