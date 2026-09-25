„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.
Sissy (5 Jahre) ist eine freundliche Pudel-Mischlingshündin, die nach einer behördlichen Abnahme im Tierheim gelandet ist. Sie muss noch vieles über einen normalen Alltag lernen und auch die Stubenreinheit muss man ihr noch beibringen. Es werden Menschen gesucht, die Verständnis für Sissy mitbringen und ihr viel Liebe und Geduld schenken. Tel.: 0732/247887.
Kanmi und Kioko wollen unbedingt zusammen umziehen. Sie sind Wohnungshaltung gewöhnt und würden sich über einen gesicherten Balkon freuen. Kanmi braucht anfangs Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Kioko ist ein Scottish Fold und kann aufgrund der Rasse leider OCD – eine schmerzhafte Kochen- und Gelenkskrankheit – entwickeln. Es werden verantwortungsbewusste Menschen gesucht. Tel.: 0732/247887.
Robina (3 Jahre) kam nach dem Tod ihres Partners ins Tierheim und hat dort Kaninchenbursche Bubu kennengelernt. Nun wünschen sich die beiden einen Platz, wo ihnen ein großes Gehege mit vielen Versteck- und Buddelmöglichkeiten zur Verfügung steht. Robina benötigt wegen einer Zahnfehlstellung regelmäßig tierärztliche Kontrollen. Tel.: 0732/247887.
Rudi ist ein sensibler Bracken-Mischling, der Fremden zunächst vorsichtig begegnet. In stressigen Situationen benötigt er eine ruhige und souveräne Führung. Aufgrund seiner Rasse hat Rudi einen ausgeprägten Jagdtrieb, außerdem muss die Stubenreinheit noch gefestigt werden. Ein ruhiges Zuhause mit hundeerfahrenen Menschen wird gesucht. Tel.: 0732/247887.
Die freundliche Wohnungskatze Julie (10 Jahre) wünscht sich ein Zuhause ohne Kleinkinder. Anfangs ist sie schüchtern, entpuppt sich aber rasch zu einer liebenswerten Begleiterin. Wegen Herzgeräuschen bekommt sie Medikamente, ist damit aber gut eingestellt. Wo darf Julie ihren Lebensabend verbringen? Tel.: 0732/247887.
Häsin Paula wurde 2024 geboren und wird in ein Zuhause mit ausreichend Platz vergeben. Sie würde entweder einen Gefährten mitbringen oder zu einem bereits vorhandenen Artgenossen ziehen. Tel.: 0664/8485571.
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