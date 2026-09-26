Rechnungshof zerlegt Prestigeprojekt der Grünen

Immer mehr kuriose Details kommen beim grünen Prestigeprojekt Bogen 40 ans Licht. Wie berichtet, wollen die Grünen in einem Bogenlokal in Innsbruck mit einer Nutzfläche von 90 Quadratmeter einen „Testspace“ für Jungunternehmer bzw. „Start-ups“ einrichten. Am Donnerstag debattierte der Kontrollausschuss einen Bericht des Stadtrechnungshofes, der ein seltsames Geflecht von (Un-)Zuständigkeiten und Verflechtungen aufzeigt.