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Kuriose Kettenreaktion

Alkolenker verletzte Lokalgast mit Straßenlaterne

Oberösterreich
25.09.2026 11:52
Ein Lokalbesucher wurde von der Laterne verletzt
Ein Lokalbesucher wurde von der Laterne verletzt(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Eine kuriose Kettenreaktion hatte am Donnerstagabend in Haag am Hausruck (Oberösterreich) einen Leichtverletzten gefordert. Ein Alkolenker (27) hatte Gas und Bremse verwechselt und eine Straßenlaterne gerammt. Die war wiederum genau durch ein Fenster der Gaststube gefallen. Dabei wurde ein Gast leicht verletzt.

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Nirgends ist man vor Alkolenkern sicher, nicht einmal beim Abendessen in einem Wirtshaus! Das musste auch ein Lokalgast in Haag am Hausruck am Donnerstagabend feststellen. Vor dem Wirtshaus war gegen 8 Uhr abends ein Autolenker (27) gegen eine Verkehrslaterne geprallt – Er hatte laut eigener Aussage Gas und Bremse verwechselt.

Gast leicht verletzt
Die Laterne stürzte um, und fiel just durch ein Fenster der Gaststätte. Dadurch wurde ein 59-jähriger Mann im Inneren leicht verletzt. Er wurde vom Roten Kreuz versorgt und anschließend ins Krankenhaus nach Ried im Innkreis gemacht. Bei dem 27-Jährigen wurden 1,12 Promille gemessen – er musste seinen Führerschein abgeben.

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