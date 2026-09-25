Alkolenker verletzte Lokalgast mit Straßenlaterne

Nirgends ist man vor Alkolenkern sicher, nicht einmal beim Abendessen in einem Wirtshaus! Das musste auch ein Lokalgast in Haag am Hausruck am Donnerstagabend feststellen. Vor dem Wirtshaus war gegen 8 Uhr abends ein Autolenker (27) gegen eine Verkehrslaterne geprallt – Er hatte laut eigener Aussage Gas und Bremse verwechselt.