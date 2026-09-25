„Wir bekamen kein Essen, nur weil wir Juden sind“

Antisemitismus-Eklat im Gasteinertal! Ein Imbiss-Besitzer soll sich geweigert haben, eine Urlauber-Familie aus Israel zu bedienen. Warum? „Wegen Gaza“, soll der Mann lapidar gemeint haben. Die Aufregung ist riesig – doch drohen dem Gastronom auch Konsequenzen?
Vor Ort wollte er keinen Streit anfangen, ließ die Angelegenheit vorerst auf sich beruhen. „Ich habe mich wegen meiner Kinder zurückgehalten“, meint Lidan H. Doch innerlich kochte der Israeli vor Wut: „Das war einfach schockierend!“
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