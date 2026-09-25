Polizeiheli rettete Wanderer aus misslicher Lage

Eine gefährliche Wendung nahm am Freitag die Wanderung eines Innviertler Ehepaares auf den Bosruck bei Spital am Pyhrn (OÖ). Die beiden waren beim Aufstieg vom Weg abgekommen und hatten sich verstiegen. Sie konnten offenbar weder vor noch zurück und mussten auf Rettung aus der Luft warten.
Ein Ehepaar aus Andorf, 40 und 50 Jahre alt, unternahm am Freitag eine Bergtour auf den 1992 Meter hohen Bosruck in Spital am Pyhrn. Die Wanderer starteten um 9.45 Uhr im Ortsteil Grünau und marschierten über die Ochsenwaldalm Richtung Mausmayrkar und weiter die sogenannte
„Nord-„ oder „Gipfelrinne“ Richtung Bosruckgipfel.
Paar konnte nicht mehr weiter
Gegen 14.45 Uhr, im oberen Bereich der genannten Rinne, auf einer Höhe von etwa 1900 Metern, verstiegen sich die beiden und konnten schließlich weder vor noch zurück. In ihrer Verzweiflung alarmierten sie die Einsatzkräfte. Die Besatzung des Polizeihubschraubers „Libelle“ konnte das Ehepaar gegen 16 Uhr unverletzt aus seiner misslichen Lage retten.
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