Polizeiheli rettete Wanderer aus misslicher Lage

Paar konnte nicht mehr weiter

Gegen 14.45 Uhr, im oberen Bereich der genannten Rinne, auf einer Höhe von etwa 1900 Metern, verstiegen sich die beiden und konnten schließlich weder vor noch zurück. In ihrer Verzweiflung alarmierten sie die Einsatzkräfte. Die Besatzung des Polizeihubschraubers „Libelle“ konnte das Ehepaar gegen 16 Uhr unverletzt aus seiner misslichen Lage retten.