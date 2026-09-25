LASK-Star schießt Nigeria bei Teamdebüt zu Sieg!

Einen Tag nach Sascha Horvath und Christoph Lang für Österreich hat auch deren LASK-Kamerad Moses Usor für Nigeria sein Debüt im Nationalteam gefeiert – und seine „Super Eagles“ zum Auftakt der Qualifikation für den Afrika Cup gegen Madagaskar zum Sieg geschossen!
Der 24-Jährige, beim LASK in der Vorsaison in Österreichs Bundesliga mit 13 Volltreffern und 6 Assists ein wichtiger Eckstein für den Gewinn des Meistertitels, erwies sich dabei für Nigeria als Super-Joker.
Super-Joker Usor
Gerade einmal vier Minuten nach seiner Einwechslung durch Teamchef Éric Chelle vollendete Usor einen Konter auf dem Rasen des Moshood Abiola National Stadiums zum 2:1 für die Hausherren.
Zur Pause war es nach Toren von George Ilenikhena (45.+2) und Ehsan Kari (16.) 1:1 gestanden.
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