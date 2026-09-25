Rotes Kreuz Ausseerland trauert um jungen Kollegen

Tiefe Trauer beim Roten Kreuz im steirischen Ausseerland: Ein beliebter und engagierter Kollege kam am Mittwoch bei einem Motorradunfall in Oberösterreich im Alter von 21 Jahren ums Leben.
Am Mittwoch kam, wie berichtet, ein 21-jähriger Motorradfahrer aus der Steiermark in Oberösterreich bei einer Frontalkollision mit einem Transporter ums Leben.
Große Bestürzung herrscht deswegen auch beim Roten Kreuz im Ausseerland. Wie die dortige Ortsstelle in einer Trauerbekundung auf Facebook mitteilt, war der junge Mann nach seinem Zivildienst zeitweise als angestellter und weiter als ehrenamtlicher Rettungssanitäter tätig – neben seinem Lehramtsstudium.
„Max war immer ein lustiger und ruhiger Zeitgenosse. Er hat gerne unterstützt, war überall dabei und man konnte sich auch im Einsatz zu 100 % auf ihn verlassen“, heißt es in dem berührenden Posting.
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