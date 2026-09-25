Bodyguards begleiteten Brasilo-Star bis aufs WC!

Der zweifache Weltfußballer Ronaldinho ist in Klagenfurt gelandet, läuft am Samstag (16 Uhr) im Wörthersee-Stadion auf. Superstar reiste im Privatjet an und hat eine wahre Odyssee hinter sich. Zwei Fans kamen extra aus München – und hoffen noch auf ihr Idol.
Von Indien über Dubai und Frankfurt ins beschauliche Klagenfurt. Der brasilianische Weltstar Ronaldinho hatte am Mittwoch noch ein Show-Match in Kochi abgespult, brachte dann eine wahre Odyssee um die halbe Welt hinter sich.
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