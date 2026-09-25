Autofahrer rammt Biker und bleibt nur kurz stehen

Zuerst rammte ein 73-jähriger Innviertler Autolenker einen 85-jährigen auf einem E-Bike. Der Radfahrer blieb verletzt im Straßengrabe liegen, der Pkw-Lenker hielt aber nur kurz an und setzte dann einfach seine Fahrt fort. Polizisten konnten den 73-Jährigen kurz darauf anhalten. Seine Fahrerflucht wird Folgen haben.