Autofahrer rammt Biker und bleibt nur kurz stehen

Zuerst rammte ein 73-jähriger Innviertler Autolenker einen 85-jährigen auf einem E-Bike. Der Radfahrer blieb verletzt im Straßengrabe liegen, der Pkw-Lenker hielt aber nur kurz an und setzte dann einfach seine Fahrt fort. Polizisten konnten den 73-Jährigen kurz darauf anhalten. Seine Fahrerflucht wird Folgen haben.
Ein 85-Jähriger aus Ostermiething (Oberösterreich) war am Freitag gegen 13.25 Uhr mit seinem E-Bike auf der Mühlenstraße (L1009) von seiner Heimatgemeinde kommend in Richtung Geretsberg unterwegs. Hinter ihm näherte sich ein 73-jähriger Autofahrer aus Franking.
Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte der Pkw-Lenker im Bereich Weißplatz, Gemeinde Geretsberg, mit dem vor ihm fahrenden Radfahrer. Der 85-Jährige wurde daraufhin in einen Straßengraben geschleudert. Der 73-Jährige blieb aber nur kurz stehen, sah nach dem verletzten Radfahrer und setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Geretsberg fort.
Zeugen leisteten Erste Hilfe
Eine 55-jährige Zeugin aus Franking leistete dem Verletzten Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Weitere Verkehrsteilnehmer beteiligten sich bis zum Eintreffen der Rotkreuz-Sanitäter an der Versorgung des 85-Jährigen. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus Braunau eingeliefert.
Eine Streifenbesatzung der Polizei konnte den 73-Jährigen dann rasch ausforschen und ihn zum Unfall befragen. Der fahrerflüchtige Lenker behauptete, dass ihm das Ausmaß des Unfalles nicht bewusst gewesen sei. Er wurde angezeigt.
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