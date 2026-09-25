Bangen um Kasberg: Für Erhalt fehlt eine Garantie

Von 2010 bis 2023 wurde der Skibetrieb am Kasberg unter einer Geschäftsführung durch die Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG geführt. Nach der Wintersaison 2023 folgte der Konkursantrag sowie Verhandlungen regionaler Akteure mit dem Masseverwalter über einen Pachtvertrag des Skigebietes und der Einleitung eines Sanierungsverfahrens.