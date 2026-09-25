Gletscher: Das schmelzende Gedächtnis der Erde

Wo einst mächtige Eismassen das Hochgebirge prägten, bleiben heute kahle Felsflächen zurück. Der Rückgang des Dachstein-Gletschers ist ein deutliches Zeichen für den Klimawandel in den Alpen. In Österreich schmelzen die Gletscher in rasantem Tempo: Zwischen 2000 und 2025 haben die Alpengletscher 39 Prozent ihrer Masse verloren. Ab der Mitte, spätestens aber gegen Ende dieses Jahrhunderts, wird es in den Ostalpen keine Gletscher mehr geben.