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Hilflos in Felswand

Kletterer gerettet, nachdem sich Seile verhakten

Oberösterreich
25.09.2026 10:40
Der Polizeihubschrauber rettete die beiden aus der Wand (Symbolbild)
Der Polizeihubschrauber rettete die beiden aus der Wand (Symbolbild)(Bild: Handler Wolfgang)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Weil sich ihre Seile verhakten, mussten zwei Bergsteiger am Mittwoch aus einer Steilwand am Däumling gerettet werden. Trotz intensiver Bemühungen hatten sie sich nicht weiter abseilen können. Der Polizeihubschrauber setzte sie schließlich unversehrt am Gosausee ab.

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Zwei Kletterer aus dem Bezirk Hallein (Salzburg), ein 41-Jähriger aus Bad Vigaun und ein 58-Jähriger aus Golling an der Salzach, waren bereits am Mittwoch am frühen Morgen von der Oberhofalm, Gemeindegebiet Filzmoos, über den Steiglpass Richtung Niederes Großwandeck aufgestiegen. Planmäßig kletterten die beiden Freunde am vorgelagerten Gipfel, die Däumling Ostkante, auf den Gipfel.

Seile plötzlich verhakt
Weil ihnen die Probleme im Bereich der alten Abseilpiste von diversen Kletterführern bekannt waren, wollten sie anschließend über die Route „Da Hausa Lehra“ abseilen. Beim zweiten Abseilstand bzw. Abseilring konnten die Kletterer ihre Halbseile nicht mehr abziehen, weil sich diese verhakten bzw. ein Schlag in den Seilen das Abziehen von unten nicht mehr zuließ. Nach etwa 45 Minuten mühevollster Versuche die Seile zu lösen mussten die Freunde feststellen, dass ein Abziehen und somit ein weiteres Abseilen unmöglich war.

Hilflos in der Felswand
Deshalb verständigten sie gegen 15:20 Uhr über den Alpinnotruf 140 die Einsatzkräfte. Die Crew der Flugpolizei Linz traf etwa 40 Minuten nach der Alarmierung am Vorderen Gosausee in Gosau ein und lokalisierte die hilflosen Kletterer in der Felswand. Am variablen Tau gelang es dem Flugretter, beide Männer am Däumling aufzunehmen und unversehrt am Gosausee abzusetzen.

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