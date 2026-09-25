Kletterer gerettet, nachdem sich Seile verhakten

Seile plötzlich verhakt

Weil ihnen die Probleme im Bereich der alten Abseilpiste von diversen Kletterführern bekannt waren, wollten sie anschließend über die Route „Da Hausa Lehra“ abseilen. Beim zweiten Abseilstand bzw. Abseilring konnten die Kletterer ihre Halbseile nicht mehr abziehen, weil sich diese verhakten bzw. ein Schlag in den Seilen das Abziehen von unten nicht mehr zuließ. Nach etwa 45 Minuten mühevollster Versuche die Seile zu lösen mussten die Freunde feststellen, dass ein Abziehen und somit ein weiteres Abseilen unmöglich war.